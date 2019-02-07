Регоператор Свердловской области «Рифей» участвует в деле о деприватизации «Облкоммунэнерго»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области, компания «Рифей», включен в качестве третьего лица в перечень участников процесса о деприватизации предприятия «Облкоммунэнерго». Данная информация следует из материалов дела.



Компания «Рифей» участвует в процессе в качестве третьего лица. Суд определит точный статус регоператора в ходе предварительных слушаний, назначенных на 22 сентября. Основными бенефициарами компании являются предприниматели Артем Биков и Алексей Бобров, которые также выступают ответчиками по иску о возврате в государственную собственность предприятия «Облкоммунэнерго».



В деле также упоминаются другие компании, связанные с вышеуказанными предпринимателями и действующие на территории Свердловской области. В статусе ответчика в этом же деле выступает компания «Деловой дом на Архиерейской», занимавшаяся приобретением исторических памятников в городе.



В качестве третьего лица также заявлен банк АО КБ «Агропромкредит», являющийся активом А. Бикова и А. Боброва. В своем иске генеральная прокуратура указывает на то, что через эту организацию А. Биков и А. Бобров осуществили вывод на счета в Австрию и Швейцарию доходов от продажи коммунальных ресурсов в размере 12 млрд руб. По мнению надзорного ведомства, за счет этих средств предприниматели вкладывали деньги в развитие экономики недружественных стран.