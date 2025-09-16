Арестованы счета почти 200 участников дела о деприватизации «Облкоммунэнерго»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Ленинский районный суд Екатеринбурга выдал 184 исполнительных листа по иску Генпрокуратуры о деприватизации активов, владельцами которых считаются предприниматели Алексей Бобров и Артем Биков. Это отражено в картотеке суда.



Согласно исполнительным листам, арестованы счета организаций и лиц, привлеченных к делу в качестве ответчиков или «третьих лиц», чей статус еще не определен судом.



15 сентября стало известно, что Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — АО «Облкоммунэнерго». В иске надзорное ведомство требует обратить в доход РФ имущество ответчиков: 100% акций АО «Облкоммунэнерго», а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по иску стали экс-глава свердловского МУГИСО Алексей Пьянков (в 2012-2016 гг.), и экс-глава МинЖКХ Николай Смирнов (в 2011-2025 гг.). Ведомство считает, что благодаря А. Пьянкову и Н. Смирнову предприниматели Артем Биков и Алексей Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго».