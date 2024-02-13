Суд вернул жертве телефонных мошенников 100 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В полицию Нижнего Тагила обратилась пенсионерка с заявлением о краже у нее почти 2,5 ...29.09.2021 У жительницы Екатеринбурга телефонные мошенники украли 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Екатеринбурге 58-летняя женщина перевела 1,5 млн руб. на «защищенный» счет. Как ...25.06.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счета телефонных мошенников 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на «безопасные» счета телефонных мошенников ...17.02.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1,2 млн рублей, вырученные от продажи квартиры
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стал 44-летний местный житель. ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...