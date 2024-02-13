УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:07

Суд вернул жертве телефонных мошенников 100 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Тагилстроевский районного суда Нижнего Тагила в Свердловской области вернул жертве телефонных мошенников 100 тыс. руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба свердловских судов.

Как было установлено, в июле 2024 года жительницу Томска Ларису обманул уроженец Нижнего Тагила, действовавший в составе организованной преступной группы. Злоумышленники позвонили Ларисе, представились следователем и сотрудником «Тинькофф банка». Они сообщили женщине, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя и убедили в необходимости самостоятельно оформить кредит и перевести полученные деньги на указанный ими «безопасный» счет.

В ходе проведенной проверки было установлено, что денежные средства поступили на банковский счет жителя Нижнего Тагила Антона К. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Суд установил, что деньги были зачислены без предусмотренных законом или договором оснований. Поэтому как неосновательное обогащение подлежат взысканию. В итоге, с Антона в пользу Ларисы взысканы денежные средства в размере 100 тыс. руб.
