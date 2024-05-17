«Атом» запустил масштабный проект в районе Автовокала в Екатеринбурге

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Екатеринбургском микрорайоне Автовокзал уральский строительный холдинг «Атом» начал строительство второй очереди квартала «Лайв» на месте расселенного частного сектора. Об этом сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».К концу 2027 года в границах улиц Московская —Циолковского — Айвазовского — Авиационная появится четырехсекционный жилой дом переменной этажности (13-26) общей площадью 32 тыс. кв. м. Продажа квартир уже стартовала, сообщает пресс-служба холдинга.В настоящий момент на всех четырех секциях объекта активно ведутся работы по возведению монолитного каркаса: первая и вторая секции уже на уровне пятого этажа, а третья и четвертая — на уровне третьего. Монолитные работы планируют завершить в мае-июне 2026 года.«В первой очереди «Лайва» уже работают соседский центр для общения жителей по интересам и спортзал для резидентов, поэтому будущие новоселы смогут сразу пользоваться этими возможностями. Еще летом 2022 года «Атом» по заказу администрации Екатеринбурга в качестве генподрядчика выполнил полномасштабную реконструкцию улиц Циолковского и Айвазовского. Так что уличная дорожная сеть здесь уже построена — и это важное преимущество квартала», — рассказывает руководитель проектов АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Павел Шошкин.В новом комплексе представлен большой выбор планировочных решений от эргономичных однокомнатных квартир до семейных планировок с мастер-спальнями, а также вторым светом и террасами. Есть квартиры с улучшенной отделкой и с отделкой «под чистовую», можно заказать меблировку от «Атома» — кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой, раковиной со смесителем, шкаф-купе в коридоре. Для жителей предусмотрены внутренний двор-сад, сквозные холлы-парадные с мягкой мебелью, а также двухуровневый паркинг на более чем 190 машиномест и кладовые в подвале, спуститься к которым можно будет на лифте.Квартал «Лайв» «Атом» возводит с 2019 года на месте частного сектора. За годы реализации проекта на этой площадке по договорам купли-продажи компания освоила более 17 тыс. кв. м земли и расселила 20 ветхих построек, улучшив условия проживания более 30 семей, большинство из которых переехало в дома «Атома». А по договорам развития застроенных территорий с 2011 года компания расселила более 50 аварийных домов общей площадью около 50 тыс. кв. м во Втузгородке, на Широкой речке, в Пионерском, на Уралмаше и Эльмаше, повысив уровень жизни более 2 тыс. семей.