Власти Екатеринбурга объявили закупку 50 троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В Екатеринбурге в рамках транспортной реформы будет закуплено 15 автобусов-«гармошек» ...09.10.2024 Екатеринбург приобретет в лизинг 12 автобусов-гармошек
Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города ...25.09.2024 В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом
В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта объявили конкурс на закупку 50 ...25.09.2024 В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта ...18.11.2022 Власти Екатеринбурга подписали контракт на поставку 45 троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Администрация Екатеринбурга и компания «Автотехком» подписали контракт на поставку в ...