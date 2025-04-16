Власти Екатеринбурга объявили закупку 50 троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В рамках транспортной реформы власти Екатеринбурга объявили закупку 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом в своем Телеграм-канале написал Алексей Орлов.



Начальная цена аукциона составляет 1,6 млрд руб. По техническому заданию новые машины должны вмещать более 90 человек и быть оснащены кондиционерами, зарядками для смартфонов, устройствами для бесконтактной оплаты проезда, видеонаблюдением, откидными пандусами для маломобильных граждан и другими удобствами.



«Это будет уже третья крупная закупка троллейбусов для Екатеринбурга с 2023 года. Благодаря ей мы заменим 100 процентов курсирующих по городу троллейбусов», — написал А. Орлов.



Добавим, что в этом году администрация города закупила 15 автобусов-«гармошек», которые уже курсируют по городу. Также закуплено 15 новых трехсекционных трамваев, семь из которых прибыли в уральскую столицу на прошлой неделе.