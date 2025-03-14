УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:49

В Свердловской области строится новый акватермальный комплекс

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Каменске-Уральском недалеко от центра города строится акватермальный комплекс. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Открытие нового комплекса запланировано на 2027 год. Площадка с видом на реку и гору Богатырек рассчитана на одновременное посещение порядка 400 гостей. Общий объем инвестиций оценивается в 1 млрд руб.

«Сегодня с инвесторами приезжали на стройплощадку. Масштаб на самом деле впечатляет. Если удастся запуститься раньше, то, думаю, на новогодние праздники не будет отбоя от туристов», — поделился замглавы региона.
