В Свердловской области строится новый акватермальный комплекс

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Свердловской области объем инвестиций в экономику за 2024 год вырос на 17,1%, ...21.02.2025 Свердловская область получит более 1 млрд руб. из федерального бюджета для развития туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. Свердловская область получит более 1 млрд руб. из федерального бюджета для развития ...25.10.2024 В Свердловской области открылся новый завод по производству тротуарной плитки
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2024. На территории особой экономической зоны «Титановая долина» начал свою работу завод по ...25.09.2024 В Каменске-Уральском построят аквакомплекс с термальными источниками и бассейнами
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области при участии Агентства по привлечению инвестиций построят ...01.03.2022 Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова завершила свою работу в ведомстве
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова завершила свою ...