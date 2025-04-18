Российские банки выдали автокредитов на 174,40 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. За август 2025 года банки РФ выдали 119,50 тыс. автокредитов на 174,40 млрд руб.. Такие данные приводит пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Средний чек кредита составил 1,46 млн руб., средний срок — 66 месяцев (5 лет 6 месяцев). К июлю количество выдач автокредитов в августе выросло на 8%, объем — на 10%. Средний срок кредита в августе, как и в июле, был равен 62 месяцев (5 лет 2 месяцев). За год количество выдач сократилось на 17%, объем — на 18%.



Владельцы б/у авто кредитовались в августе в среднем на сумму 1,34 млн руб. сроком на 78 месяцев (6 лет 6 месяцев). Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в августе 2025 г. опустилась до 17,02%.



Всего за 8 месяцев 2025 года было выдано 730,80 тыс. автокредитов на общую сумму 970,97 млрд руб., в среднем за месяц на 121,37 млрд руб. Доля кредитов на покупку новых авто в августе составила 70% от общего количества и 73% от общего объема автокредитов.