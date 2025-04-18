УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:22

Российские банки выдали автокредитов на 174,40 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. За август 2025 года банки РФ выдали 119,50 тыс. автокредитов на 174,40 млрд руб.. Такие данные приводит пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний чек кредита составил 1,46 млн руб., средний срок — 66 месяцев (5 лет 6 месяцев). К июлю количество выдач автокредитов в августе выросло на 8%, объем — на 10%. Средний срок кредита в августе, как и в июле, был равен 62 месяцев (5 лет 2 месяцев). За год количество выдач сократилось на 17%, объем — на 18%.

Владельцы б/у авто кредитовались в августе в среднем на сумму 1,34 млн руб. сроком на 78 месяцев (6 лет 6 месяцев). Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в августе 2025 г. опустилась до 17,02%.

Всего за 8 месяцев 2025 года было выдано 730,80 тыс. автокредитов на общую сумму 970,97 млрд руб., в среднем за месяц на 121,37 млрд руб. Доля кредитов на покупку новых авто в августе составила 70% от общего количества и 73% от общего объема автокредитов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.04.2025 На Среднем Урале объем выдачи автокредитов в марте вырос на 13% за месяц

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. На Среднем Урале объем выдачи автокредитов в марте вырос на 13% за месяц, составив 2,74 ...

17.09.2024 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области объем выданных в августе 2024 года автокредитов составил 5,51 ...

17.06.2024 На Южном Урале число выданных автокредитов за месяц снизилось на 14%

УрБК, Челябинск, 17.06.2024. В Челябинской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,83 млрд ...

04.03.2024 На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года

В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых автокредитов на общую сумму 2,7 млрд руб. ...

04.03.2024 На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых ...

Популярные новости
13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (350)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.