Российские банки выдали автокредитов на 174,40 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. На Среднем Урале объем выдачи автокредитов в марте вырос на 13% за месяц, составив 2,74 ...17.09.2024 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизился на 12%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области объем выданных в августе 2024 года автокредитов составил 5,51 ...17.06.2024 На Южном Урале число выданных автокредитов за месяц снизилось на 14%
УрБК, Челябинск, 17.06.2024. В Челябинской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,83 млрд ...04.03.2024 На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года
В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых автокредитов на общую сумму 2,7 млрд руб. ...04.03.2024 На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года
