Аналитик предупредил о евро по 120 руб.

УрБК, Москва, 14.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют. Курс доллара США снизился на 1 ...10.04.2025 Официальный курс доллара США вырос на 63 копейки, евро подорожал на 1 рубль 31 копейку
УрБК, Москва, 10.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля. Курс доллара США ...05.02.2021 Финансовый аналитик Виталий Калугин: Предполагаю, что есть давление на рубль со стороны Банка России
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин высказал предположение, что на текущий ...28.10.2014 Эксперт: В следующем году курс доллара США может превысить 50 рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2014. В 2015 году курс долл. США может превысить 50 руб., а курс евро — 60 руб. Об этом УрБК ...31.05.2012 Курс евро в ходе торгов в Москве превысил отметку в 41 рубль
УрБК, Москва, 31.05.2012. Курс евро в ходе торгов четверга преодолел отметку 41 рубль, обновив максимум с января, ...