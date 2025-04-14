УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:28

Аналитик предупредил о евро по 120 руб.

УрБК, Москва, 12.09.2025. Курс евро в обозримом будущем может превысить 120 руб. Такой прогноз УрБК дал независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Все ожидали ослабления рубля, вот это и случилось. 100 рублей — это только первый этап. Пора готовиться и к евро по 110, и по 120 рублей, потому что корабль под названием рубль изначально не предназначен для дальних плаваний. Рубль не может быть крепким», — пояснил Виталий Калугин.

Накануне внебиржевой курс евро впервые с 10 февраля 2025 года превысил 100 руб. на фоне прогнозов о возможном снижении ключевой ставки. Однако Банк России по-прежнему держит курс евро ниже психологической отметки в 100 руб.
