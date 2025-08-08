В Свердловской области в тестовом режиме запустят очистные сооружения

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в рамках рабочей поездки объявил о тестовом запуске обновленных очистных сооружений канализаций в Ревде. Об этом сообщает департамент информполитики правительства Свердловской области.Модернизация, стоимость которой обошлась в 2,5 млрд руб., должна обеспечить качественное водоотведение для 60 тыс. жителей.«Новые технологии, включая многоступенчатую биологическую очистку с биореакторами, обеспечат эффективную утилизацию загрязнений, позволят значительно снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество жизни ревдинцев», — отметил Д. Паслер.Таким образом, производительность обновленного комплекса составила 20 тыс. куб. м в сутки.Кроме этого, в ближайшие несколько лет запланировано строительство подобных крупных объектов в Сысерти и Среднеуральске.