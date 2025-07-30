УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:01

В Свердловской области открылся обновленный травмпункт городской больницы № 1

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) после капитального ремонта открылся травмпункт городской больницы № 1. Работы по обновлению закончились раньше планового срока. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего на ремонт медучреждения, проводимый по поручению президента РФ Владимира Путина, власти потратили свыше 131 млн руб. Специалисты заменили инженерные коммуникации, крышу, окна, двери, а также сделали фасады из керамогранита. На третьем этаже здания планируется открытие реабилитационного отделения.

Во время ремонтных работ граждане получали необходимую помощь в другом здании.

По словам врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, всего в текущем году ведутся работы в 55 медучреждениях. На данный момент уже обновлено восемь поликлиник в Первоуральске, Ревде, Нижнем Тагиле, Кушве, Горноуральском, а также стационар в региональном онкологическом диспансере.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.07.2025 Врио губернатора Свердловской области поручил выделить около 178 млн рублей на замену лифтов

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил дополнительно выделить 177,9 ...

23.01.2025 В Свердловской области в 2025 году запланирован капитальный ремонт более 770 домов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Свердловской области в 2025 году запланирован капитальный ремонт более 770 домов. ...

22.12.2023 В Нижнем Тагиле после капремонта открылась поликлиника Демидовской больницы

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. 22 декабря после масштабного капремонта открылся главный корпус поликлиники Демидовской ...

22.10.2015 В Екатеринбурге после ремонта открылось педиатрическое отделение больницы № 11

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2015. В Екатеринбурге после капитального ремонта открылось модернизированное педиатрическое ...

12.08.2015 В Екатеринбурге открыли обновленный стационар детской больницы № 8

УрБК, Екатеринбурге, 12.08.2015. В Екатеринбурге после реконструкции открыли стационар Детской городской больницы № 8 ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (309)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.