В Свердловской области открылся обновленный травмпункт городской больницы № 1

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) после капитального ремонта открылся травмпункт городской больницы № 1. Работы по обновлению закончились раньше планового срока. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Всего на ремонт медучреждения, проводимый по поручению президента РФ Владимира Путина, власти потратили свыше 131 млн руб. Специалисты заменили инженерные коммуникации, крышу, окна, двери, а также сделали фасады из керамогранита. На третьем этаже здания планируется открытие реабилитационного отделения.



Во время ремонтных работ граждане получали необходимую помощь в другом здании.



По словам врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, всего в текущем году ведутся работы в 55 медучреждениях. На данный момент уже обновлено восемь поликлиник в Первоуральске, Ревде, Нижнем Тагиле, Кушве, Горноуральском, а также стационар в региональном онкологическом диспансере.