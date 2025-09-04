УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:44

В Свердловской области доля займов с просроченными платежами составила 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. В Свердловской области с января 2024 года по август 2025 года доля займов с допущенной просрочкой составила 1,5%. Об это сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу сервиса заемного финансирования «Финтим».

С таким результатом регион занял второе место среди субъектов-лидеров по платежной дисциплине бизнеса РФ. Также в топ-5 вошли Саратовская область (1,1%), Забайкальский край (3,3%), Красноярский край (6,6%) и Липецкая область (7%).

В целом по России средняя доля займов с просрочкой за отчетный период составила 27%.
