В Екатеринбурге прошел рейд по нелегальным аттракционам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок выноса с городских улиц мобильных аттракционов и летних веранд. ...05.09.2025 Глава Екатеринбурга утвердил правила выноса уличных аттракционов
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок выноса с городских улиц мобильных ...14.12.2023 Власти Екатеринбурга сносят незаконно установленные киоски для продажи пиротехнической продукции
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Власти Екатеринбурга в преддверии новогодних праздников усилили борьбу с ...27.06.2023 На территории Ленинского района Екатеринбурга за полгода демонтировали 20 объектов незаконной торговли
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. В I полугодии текущего года на территории Ленинского района Екатеринбурга было выявлено ...22.07.2014 За минувшую неделю в Екатеринбурге демонтировали 22 незаконных трейлера и киоска
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2014. С 11 по 17 июля в Екатеринбурге демонтировали 22 незаконных трейлера и киоска, ...