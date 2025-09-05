УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:25

В Екатеринбурге прошел рейд по нелегальным аттракционам

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. В Екатеринбурге сотрудники администрации города и районов муниципалитета провели рейд по выносу нелегальных уличных аттракционов. Об этом сообщает департамент информполитики горадминистрации.

Речь шла о выносе так называемых «силомеров». Представители горадминистрации и администраций районов города разместили на них объявления о выносе в срок, составляющий 3 часа с момента предупреждения. По истечении указанного времени «силомеры» демонтировали с улиц Ленинского, Железнодорожного, Верх-Исетского и Кировского районов.

«Далее по акту приема-передачи аттракционы передали на ответственное хранение в МКУ «Центр организации выставок и ярмарок», откуда впоследствии владелец сможет забрать их. Работа по выявлению и выносу незаконно размещенных устройств для развлечений будет продолжена во всех районах Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

В ближайшее время органы местного самоуправления намерены заключить контракт с лицензированным подрядчиком на осуществление комплекса мероприятий по демонтажу, транспортировке и хранению объектов, не соответствующих установленным законодательным нормам. Данная мера направлена на оптимизацию и ускорение процедуры их удаления с территории города.

Напомним, согласно постановлению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, новый срок выноса незаконно размещенных объектов развлекательного характера с момента появления на их информационном щите или поверхности соответствующего уведомления составляет 3 часа. Ранее он составлял 10 рабочих дней.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.09.2025 Глава Екатеринбурга утвердил правила выноса уличных аттракционов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок выноса с городских улиц мобильных аттракционов и летних веранд. ...

05.09.2025 Глава Екатеринбурга утвердил правила выноса уличных аттракционов

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок выноса с городских улиц мобильных ...

14.12.2023 Власти Екатеринбурга сносят незаконно установленные киоски для продажи пиротехнической продукции

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Власти Екатеринбурга в преддверии новогодних праздников усилили борьбу с ...

27.06.2023 На территории Ленинского района Екатеринбурга за полгода демонтировали 20 объектов незаконной торговли

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. В I полугодии текущего года на территории Ленинского района Екатеринбурга было выявлено ...

22.07.2014 За минувшую неделю в Екатеринбурге демонтировали 22 незаконных трейлера и киоска

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2014. С 11 по 17 июля в Екатеринбурге демонтировали 22 незаконных трейлера и киоска, ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (309)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.