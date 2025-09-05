В Екатеринбурге прошел рейд по нелегальным аттракционам

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. В Екатеринбурге сотрудники администрации города и районов муниципалитета провели рейд по выносу нелегальных уличных аттракционов. Об этом сообщает департамент информполитики горадминистрации.



Речь шла о выносе так называемых «силомеров». Представители горадминистрации и администраций районов города разместили на них объявления о выносе в срок, составляющий 3 часа с момента предупреждения. По истечении указанного времени «силомеры» демонтировали с улиц Ленинского, Железнодорожного, Верх-Исетского и Кировского районов.



«Далее по акту приема-передачи аттракционы передали на ответственное хранение в МКУ «Центр организации выставок и ярмарок», откуда впоследствии владелец сможет забрать их. Работа по выявлению и выносу незаконно размещенных устройств для развлечений будет продолжена во всех районах Екатеринбурга», — говорится в сообщении.



В ближайшее время органы местного самоуправления намерены заключить контракт с лицензированным подрядчиком на осуществление комплекса мероприятий по демонтажу, транспортировке и хранению объектов, не соответствующих установленным законодательным нормам. Данная мера направлена на оптимизацию и ускорение процедуры их удаления с территории города.



Напомним, согласно постановлению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, новый срок выноса незаконно размещенных объектов развлекательного характера с момента появления на их информационном щите или поверхности соответствующего уведомления составляет 3 часа. Ранее он составлял 10 рабочих дней.