Глава Екатеринбурга утвердил правила выноса уличных аттракционов

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок выноса с городских улиц мобильных аттракционов и летних веранд. Соответствующий документ размещен на официальном портале городской администрации.



В перечень незаконно размещенных сезонных аттракционов входят: детские электромобили или педальные автомобили и их ограждения; пункты проката инвентаря, включая спортивное и машинки для детей; временные сооружения или конструкции для хранения инвентаря (спортивного, детских машинок, стрелковые тиры, силомеры и другие устройства для развлечений).



Также в список попали нестационарные торговые объект, оказывающие бытовые услуги и услуги общественного питания, в том числе сезонные (летние) кафе.



На приостановление работы незаконно размещенного объекта власти дают владельцам всего три часа.