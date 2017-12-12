АО «Облкоммунэнерго» оштрафована УФАС на 7,1 миллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решение Свердловского УФАС в ...21.07.2017 Свердловское Облкоммунэнерго погасило штраф в 100 тыс. рублей за сокрытие информации
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. АО «Облкоммунэнерго» уплатило административный штраф 100 тыс. руб. за нарушение ...12.07.2017 Свердловское УФАС оштрафовало Облкоммунэнерго за неполное раскрытие информации
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Управление антимонопольной службы по Свердловской области (УФАС) оштрафовало АО ...23.09.2010 ТСЖ «Первомайская, 43» уличено в нарушении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2010. Свердловское УФАС России признало факт нарушения ТСЖ «Первомайская, 43» ...07.07.2009 Свердловское управление ФАС РФ выявило нарушение антимонопольного законодательства в действиях ГУП СО «Облкоммунэнерго»
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2009. Комиссия Свердловского УФАС России признала в действиях государственного унитарного ...