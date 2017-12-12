АО «Облкоммунэнерго» оштрафована УФАС на 7,1 миллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. Управление ФАС по Свердловской области оштрафовала АО «Облкоммунэнерго» на 7 млн 174 тыс. 571 руб. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы.



«Нарушение выразилось в экономически или технологически необоснованном прекращении (сокращении) оказания услуг по передаче электрической энергии на объекты физического лица и ООО «ЕАГ» с 31.07.2020 по 03.08.2020, при введении полного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении объекта ООО «Уралсибэнерго»», — объяснят УФАС свое решение.



Свердловским УФАС России было установлено нарушение ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ, АО «Облкоммунэнерго» назначен штраф в размере 46 млн 634 тыс. 713 руб. 26 копеек. Но АО «Облкоммунэнерго» не согласилось с постановлением и оспорило его в суде. При рассмотрении штраф снижен до 7 млн 174 тыс. 571 руб. 27 коп.