УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:05

«МегаФон» подключает туристические места Свердловской области к 4G

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. «МегаФон» подключает популярные туристические места в Свердловской области к сетям 4G. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«МегаФон» подключает туристические места Свердловской области к 4G
Фото Виталия Пестова

Так, базовую станцию запустили в популярном туристическом месте Свердловской области — на Ганиной Яме. Теперь путешественники могут пользоваться скоростью до 100 Мбит/с. В этом году оператор также улучшил связь в других туристических местах региона — у Мантурова Камня рядом с рекой Реж.

Согласно обезличенным данным оператора, этим летом интернет-трафик в популярных у туристов городах, среди которых Невьянск, Верхотурье и Ирбит, увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы уже несколько лет подряд видим растущий интерес туристов к нашему региону и последовательно работаем над тем, чтобы погружение в историю и культуру Свердловской области было комфортным и технологичным. Сейчас в одном из популярных мест региона — Ганиной Яме — стал доступен мобильный интернет на еще более высокой скорости до 100 Мбит/с, что открывает наши абонентам доступ ко всем цифровым сервисам: от навигации до безналичной оплаты услуг и сувениров», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.07.2025 «МегаФон» улучшил качество связи и мобильного интернета для свердловских садоводов

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. «МегаФон» улучшил качество связи и мобильного интернета для садоводов из Свердловской ...

22.05.2025 «МегаФон» улучшил связь в районе Мариинской плотины в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. «МегаФон» улучшил связь в районе Мариинской плотины в Свердловской области. Новая ...

29.08.2024 «МегаФон» провел интернет со скоростью 45 Мбит/с в туристическую деревню Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. «МегаФон» провел интернет со скоростью 45 Мбит/с в туристическую деревню Каменку, ...

15.02.2024 Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...

05.08.2013 ОАО «МегаФон» на Урале запускает новую услугу «ivi.ru без границ» для просмотра фильмов он-лайн

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2013. ОАО «МегаФон» на Урале предоставляет своим абонентам возможность смотреть тысячи ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (280)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.