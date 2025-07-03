«МегаФон» подключает туристические места Свердловской области к 4G

Фото Виталия Пестова

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. «МегаФон» подключает популярные туристические места в Свердловской области к сетям 4G. Об этом сообщает пресс-служба оператора.Так, базовую станцию запустили в популярном туристическом месте Свердловской области — на Ганиной Яме. Теперь путешественники могут пользоваться скоростью до 100 Мбит/с. В этом году оператор также улучшил связь в других туристических местах региона — у Мантурова Камня рядом с рекой Реж.Согласно обезличенным данным оператора, этим летом интернет-трафик в популярных у туристов городах, среди которых Невьянск, Верхотурье и Ирбит, увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.«Мы уже несколько лет подряд видим растущий интерес туристов к нашему региону и последовательно работаем над тем, чтобы погружение в историю и культуру Свердловской области было комфортным и технологичным. Сейчас в одном из популярных мест региона — Ганиной Яме — стал доступен мобильный интернет на еще более высокой скорости до 100 Мбит/с, что открывает наши абонентам доступ ко всем цифровым сервисам: от навигации до безналичной оплаты услуг и сувениров», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.