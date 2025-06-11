УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:35

Спрос на внутренние направления туризма в России упал из-за роста цен

УрБК, Москва, 10.09.2025. Спрос на внутренние направления среди российских туристов в текущем году сокращается из-за роста цен на отдых. Как сообщает «Интерфакс» с таким заявлением выступила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, цены на отдых на десятке самых популярных направлений отдыха выросла на 10-25% к уровню прошлого года. Минимальная стоимость на человека летом была в Крыму — она составляла без транспортной составляющей от 80 тыс. до 100 тыс. руб. Самым дорогим направлением стали Кавказские минеральные воды. Там десятидневный тур на двоих обойдет в 120-140 тыс. руб.

«Снижение спроса, которое мы наблюдали на массовых направлениях, обусловлено как раз очень высокими ценами: многие туристы переориентировались на более дешевые варианты отдыха, либо не поехали вовсе. Потребительские предпочтения — выбор трехзвездочных гостиниц, отелей без питания, сокращение наземных услуг, дополнительных экскурсий и так далее, показывают то, что как никогда наши туристы чувствительны к цене. Это всегда был важный фактор, но именно это лето показало, что дальнейший рост цен может привести к серьезному снижению спроса в бюджетном и среднем ценовом сегменте», — пояснила М. Ломидзе.

В Ассоциации туристических агрегаторов оценили рост стоимости размещения в отелях по регионам России в 10-15% год к году. По словам директора объединения Александра Брагина, она в среднем составила около 7,7 тыс. руб. в сутки.
