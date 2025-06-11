Спрос на внутренние направления туризма в России упал из-за роста цен

УрБК, Москва, 11.06.2025. Российские туристы стали чаще выбирать для отдыха курорты Калининградской области. Доля этого ...02.08.2023 Турция заняла четвертое место по стоимости зарубежного отдыха для россиян
УрБК, Москва, 02.08.2023. Отдых в Турции летом 2023 года стал самым популярным направлением для выездного туризма. В то ...14.08.2019 Стоимость летнего отдыха россиян за год выросла на 9-10%
Цены летнего отдыха для россиян в среднем выросли на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ...14.08.2019 Стоимость летнего отдыха россиян за год выросла на 9-10%
УрБК, Москва, 14.08.2019. Цены летнего отдыха для россиян в среднем выросли на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об ...29.08.2012 Наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется Турция
Летом-2012 за рубежом побывали около 5 млн российских туристов, сообщила исполнительный директор Ассоциации ...