В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о незаконной игорной деятельности

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Подпольные азартные игры, по версии следствия, проводились в помещении дома по улице Готвальда.



«По версии следствия, в указанном помещении ряд фигурантов, в нарушение действующего законодательства, установили несколько столов для покера и проводили азартные игры, извлекая из этой деятельности доход», — говорится в сообщении.



Оперативное сопровождение в расследовании оказывают представители региональных главков ФСБ и МВД. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».