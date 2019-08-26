УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:22

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о незаконной игорной деятельности

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Подпольные азартные игры, по версии следствия, проводились в помещении дома по улице Готвальда.

«По версии следствия, в указанном помещении ряд фигурантов, в нарушение действующего законодательства, установили несколько столов для покера и проводили азартные игры, извлекая из этой деятельности доход», — говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение в расследовании оказывают представители региональных главков ФСБ и МВД. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
