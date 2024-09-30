УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 18:06

Мобильный трафик на трассе «Екатеринбург — Курган» вырос на 21% летом

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Мобильный трафик на дороге, соединяющей Екатеринбург и Курган, вырос на 21%. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора «МегаФон».

Фото Елены Волисовой

А передача данных на автодороге, ведущей из свердловской столицы в Пермь, увеличилась на 14%.

«По данным «МегаФона», путешествовать наземным транспортом обычно предпочитают мужчины, их доля на ключевых автотрассах в среднем составляет 60%. Основной поток таких туристов (42%) — это россияне от 35 до 44 лет. На категорию 45+ приходится ещё около 40% путешественников», — отмечается в сообщении.

В целом, на федеральных автотрассах трафик за лето вырос до 21% на востоке страны, что говорит о предпочтениях граждан все чаще путешествовать наземным транспортом. В топ-5 направлений, где летом выросла интернет-активность абонентов, также вошли трассы «Урал» и «Восток» (по +7%), а также «Балтия» (+6%).
