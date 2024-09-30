Мобильный трафик на трассе «Екатеринбург — Курган» вырос на 21% летом

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области трафик в Telegram вырос до 11%. Об этом сообщает пресс-служба ...11.06.2024 В Свердловской области мобильный трафик на сайтах с онлайн-тренировками вырос на 85%
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Свердловской области мобильный трафик на сайтах с онлайн-тренировками по фитнесу за ...31.05.2024 Мобильный трафик на сайтах с мультфильмами вырос на Среднем Урале на 31%
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. С начала 2024 года мобильный трафик на сайтах с мультфильмами в Свердловской области ...25.04.2024 Аналитики сотового оператора Yota в 2023 году зафиксировали увеличение мобильного трафика свердловчан на маркетплейсах на 85%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...09.07.2021 Мобильный трафик студентов Екатеринбурга с начала года вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Мобильный трафик студентов Екатеринбурга с начала года вырос на 10%. Они стали больше ...