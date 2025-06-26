УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:07

Россияне с октября смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях

УрБК, Москва, 09.09.2025. В России с 1 октября текущего года появится возможность получать социальные выплаты в цифровых рублях. Нововведении повысит уровень прозрачности госбюджета и улучшит контроль за движением денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассистента кафедры финансового права Московского государственного юридического университета Максима Хромченко.

По данным эксперта, над перечнем статей расходов, которые можно исполнять цифровыми рублями, работают правительство РФ и Центробанк РФ совместно. В открытый доступ список пока не опубликован.

М. Хромченко отмечает, что для пользования цифровой отечественной валютой необходимо приложение обслуживающего банка и согласие клиента на открытие счета.
