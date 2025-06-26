Россияне с октября смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях

УрБК, Москва, 26.06.2025. Большинство банков в России будут готовы к массовому внедрению цифрового рубля с сентября ...20.11.2023 Казначейство РФ в 2024 году запускает пилотное использование цифрового рубля
УрБК, Москва, 20.11.2023. Федеральное казначейство в 2024 году по отдельным статьям бюджетных расходов начнет в ...14.09.2023 Получать всю зарплату в цифровых рублях готово 15% жителей Урала
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В настоящее время 15% трудоустроенных жителей Уральского федерального округа (УрФО) ...11.10.2016 Возмещение вкладчикам «Айманибанка» будет выплачиваться через РСХБ и банк «Открытие»
УрБК, Москва, 11.10.2016. Выплаты вкладчикам московского «Айманибанка» будут осуществляться через «Россельхозбанк» и ...16.08.2013 Платежная система PayPal начнет работать с рублями с 17 сентября
С середины сентября международная платежная система PayPal разрешит своим российским клиентам совершать операции с ...