Компания «Аэрофлот» планирует нарастить долю отечественных самолетов до 50% к 2035 году

УрБК, Москва, 02.07.2025. Минопромторг РФ предложил ввести норму о 50% доле российских самолетов в парках ...11.03.2024 Минтранс запросил еще 295 млрд рублей из ФНБ на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность
УрБК, Москва, 11.03.2024. Минтранс РФ запросил еще 295 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на ...10.03.2022 Российские авиакомпании вернут часть самолетов лизингодателям
Российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов лизингодателям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ...10.03.2022 Российские авиакомпании вернут часть самолетов лизингодателям
УрБК, Москва, 10.03.2022. Российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов лизингодателям. Об этом сообщает ...12.10.2011 Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов: Мы будем покупать только дальнемагистральные самолеты
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2011. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалось от планов по приобретению ...