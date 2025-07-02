УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:20

Компания «Аэрофлот» планирует нарастить долю отечественных самолетов до 50% к 2035 году

УрБК, Москва, 08.09.2025. Гендиректор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что авиакомпания планирует нарастить долю отечественных самолетов до 50% к 2033-2035 годам. Об этом передает «Интерфакс».

Таким образом, воздушный флот группы может увеличиться до 460 судов. На данный момент у компании насчитывается порядка 349 самолетов. Рост до авиатехники будет обеспечен поставками МС-21.

Отмечается, что в 2023 году «Аэрофлот» заключил контракт на 18 воздушных судов с лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис».
