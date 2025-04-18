УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 10:15

Самыми востребованными на рынке труда в Свердловской области стали рабочие специальности

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Среди работодателей в Свердловской области самый активный спрос зафиксирован на рабочих. Это говорится в материалах исследования ситуации на рынке труда в августе от сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Для рабочих специальностей в регионе открыта каждая четвертая вакансия из всей базы данных сервиса, или 10,2 тыс. предложений из 42,8 тыс. в базе онлайн-сервиса. В течение последнего месяца в регионе наблюдается повышенный спрос среди работодателей для разнорабочих (1,5 тыс. предложений), водителей (1,3 тыс. предложений), а также для специалистов в области упаковки, комплектации, слесарного дела, сантехники (по 900 предложений), сварки и электромонтажа (по 700 предложений).

Актуальный уровень заработной платы, предлагаемой работодателями для специалистов рабочих профессий, составляет 96,1 тыс. рублей. Данный показатель превышает медианное значение предлагаемой заработной платы по региону в целом, которое составляет 73,6 тыс. рублей.

В среднем ежемесячно российские компании размещают на HeadHunter более 232 тыс. вакансий по рабочим профессиям. За последний месяц спрос на таких специалистов вырос в стране еще на 10%, а медианный доход достиг 80 тыс. рублей.
