Сегодня, 09:05

Официальный курс доллара США вырос до 82,33руб., евро подорожал до 96,56 руб.

УрБК, Москва, 09.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 сентября 2025 года. Курс доллара США вырос на 78,41 коп., до 82,33 руб., евро увеличился на 1,08 коп., до 96,56 руб.
