Официальный курс доллара США вырос до 82,33руб., евро подорожал до 96,56 руб.

УрБК, Москва, 05.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2025 года. Курс ...04.09.2025 Официальный курс доллара США вырос до 80,84 руб., евро подорожал до 94,25 руб.
УрБК, Москва, 04.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 сентября 2025 года. Курс ...03.09.2025 Официальный курс доллара США вырос до 80,59 руб., евро снизился до 93,83 руб.
УрБК, Москва, 03.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2025 года. Курс ...02.09.2025 Официальный курс доллара США вырос до 80,42 руб., евро вырос до 94,38 руб.
