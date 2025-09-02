В Свердловской области создадут маршруты для туристов из КНР

В Свердловской области разработают туристические маршруты для туристов из Китая, стран ближнего Востока и СНГ. Как сообщает департамент информполитики региона, соответствующее поручение дал врио губернатора Денис Паслер.



«Безвизовый режим для граждан КНР откроет дополнительные двери для сотрудничества в области туризма, торговли и инвестиций. Свердловская область, обладая богатой историей и культурным наследием, уже имеет потенциал для привлечения туристов. Важно, чтобы новая инициатива была поддержана качественной инфраструктурой и грамотным маркетингом», — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.



Как писал УрБК, власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая заявил о том, что Россия введет безвизовый режим для граждан КНР.



Напомним, Китай на протяжении 15 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России и Свердловской области. В этом году в регионе состоялось Девятое Российско-Китайское ЭКСПО.