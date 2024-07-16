УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:35

В России в период ограничений интернета будут работать востребованные сервисы

УрБК, Москва, 05.09.2025. В России в период ограничений мобильного интернета будут работать социально значимые отечественные сервисы. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Министерство совместно с сотовыми операторами разработали специальное техрешение, не блокирующее востребованные ресурсы. Отмечается, что для него не потребуется прохождение идентификации и капчи.

Список платформ формируется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов страны. В их число войдут соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи, а также «Госуслуги» и другие госплощадки. Перечень будет дополняться.

«Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», — говорится в сообщении Минцифры РФ.
