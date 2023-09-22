В России в период ограничений интернета будут работать востребованные сервисы

В России в период ограничений мобильного интернета будут работать социально значимые отечественные сервисы. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.



Министерство совместно с сотовыми операторами разработали специальное техрешение, не блокирующее востребованные ресурсы. Отмечается, что для него не потребуется прохождение идентификации и капчи.



Список платформ формируется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов страны. В их число войдут соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи, а также «Госуслуги» и другие госплощадки. Перечень будет дополняться.



«Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», — говорится в сообщении Минцифры РФ.