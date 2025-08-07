Свердловская область готова к отопительному сезону на 85%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Муниципалитеты в Свердловской области готовы к отопительному сезону на 85%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



В Верхнем Тагиле в текущем году было обновлено 2,6 км сетей холодного водоснабжения, в Каменске-Уральском заменено 1,2 км сетей. Качество коммунальных услуг в этих городах существенно повысилось для более чем 100 тыс. свердловчан. Всего в регионе будет заменено порядка 240 км тепловых сетей, 255 км водопроводных сетей и 95 км канализационных сетей.



«Ремонт инженерных сетей — это важный этап в подготовке региона к предстоящему отопительному сезону. Обновление коммуникаций не только повышает надежность и качество коммунальных услуг, но и способствует созданию комфортных условий проживания для свердловчан. Мы системно работаем над модернизацией инфраструктуры, вкладывая значительные средства из областного бюджета, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение водой и теплом, а также снизить риски аварийных ситуаций. Порядка 85% запланированных работ уже завершены», — отметил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.



Всего до конца 2025 года на модернизацию инженерных систем региона запланировано направить свыше 7 млрд руб., в том числе 1,2 млрд руб. по государственной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры».