Сегодня, 15:38

УБРиР объединил банковский и партнерский кешбэки

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объединил банковский и партнерский кешбэки на одной витрине. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Все доступные пользователю вознаграждения собраны в разделе «Ваш кешбэк». Бонусы от УБРиР и от брендов-партнеров суммируются и выплачиваются до 20 числа следующего месяца.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы клиенты получали максимум выгоды от использования наших карт. Объединение банковского и партнерского кешбэка в едином разделе — это новый уровень удобства и прозрачности. Все специальные предложения теперь собраны в одном разделе, это делает процесс получения вознаграждения простым и предсказуемым. Получать повышенный кешбэк можно не только в категории, но и за покупки в своей привычной сети магазинов или за услуги любимого бренда», — отметила руководитель блока развития транзакционных продуктов Светлана Устьянцева.
