УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:06

В Свердловской области собрали 160 тыс. тонн зерна

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В Свердловской области аграрии собрали 160 тыс. тонн зерна и обработали 53 тыс. га земли. Впереди специалистов ждет сбор пшеницы и ячменя с площади свыше 300 тыс. га. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер.

На данный момент семенами овса засеяно 100% злаковых полей региона. Зерновые поля засеяны на 97% ячменем, более чем 97% — пшеницей.

По словам политика, селекция адаптирована под уральский климат. В среднем урожайность зерна составляет порядка 30 т с одного га земли.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на Дне поля-2025 был дан старт уборочной кампании. Всего специалистам предстоит обработать около 500 тыс. га земли.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.10.2024 Порядка 75% урожая зерна собрали аграрии Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Свердловской области аграрии собрали уже порядка 75% урожая зерна. Об этом сообщает ...

18.09.2024 План уборочной кампании в Свердловской области выполнен на 56%

В Свердловской области план уборочной кампании выполнен на 56%. Об этом сообщает департамент информационной политики ...

19.06.2024 В Свердловской области площадь ярового сева составила 500 тыс. га в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Свердловские аграрии завершили посевную кампанию. Площадь ярового сева составила почти ...

08.11.2012 Валовой сбор зерна в Свердловской области составил 500 тыс. тонн

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2012. Как рассказал министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области ...

21.10.2009 В УрФО намолочено на 156 тыс. тонн зерна меньше, чем в прошлом году

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2009. По данным на 20 октября текущего года, зерновые и зернобобовые культуры в Российской ...

Популярные новости
08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (178)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.