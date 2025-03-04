Отечественный бизнес может понести убытки из-за охлаждения экономики

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Государственной думе, заявил, что опережающие ...04.03.2025 Минэк увидел первые признаки охлаждения российской экономики
УрБК, Москва, 04.03.2025. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Государственной думе, ...17.02.2025 МЭР: Рост экономики РФ перестал быть фронтальным
УрБК, Москва, 17.02.2025. Рост экономики РФ перестал быть фронтальным. Об этом заявил министр экономического развития ...15.06.2022 Глава Минэкономразвития Максим Решетников допустил, что инфляция в РФ может оказаться ниже прогноза
УрБК, Москва, 15.06.2022. Инфляция в России по итогам 2022 года будет значительно ниже того уровня, который указан в ...12.09.2018 Минэкономразвития ожидает низшую точку роста экономики в I квартале 2019 года
УрБК, Москва, 12.09.2018. Глава Минэкономики России Максим Орешкин сообщил, что в I квартале 2019 года российская ...