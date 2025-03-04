УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 10:36

Отечественный бизнес может понести убытки из-за охлаждения экономики

УрБК, Москва, 05.09.2025. Глава Минэкономразвития на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что российский бизнес может понести убытки из-за последствий охлаждения экономики, в том числе по процентным платежам. Об этом передает ТАСС.

«По темпам роста корпоративного кредитования видно, насколько у нас охлаждается кредитование и юридических лиц, и физических лиц. В общем и целом мы идем там существенно ниже тех оценок, которые были у нас, и по нижней траектории тех оценок, которые были у Центрального банка. Мы видим ситуацию, как достаточно сложную», — подчеркнул министр.

Министр добавил, что в связи с этим период возврата к инвестиционной фазе может отодвинутся по времени.
