В Екатеринбурге появилась улица Акадамика Ватолина

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименования улицы «Академика Ватолина». Об этом сообщает департамент общественных связей региона.



Новая улица соединит улицы Архитектора Белянкина и Академика Вавилова.



«Николай Ватолин — советский и российский специалист в области физической химии и технологии металлургических процессов. Академик АН СССР. С 1968 по 1998 годы возглавлял Институт металлургии УрО РАН. Трижды становился лауреатом Государственных премий СССР и РФ, премии Правительства РФ, Демидовской премии, а также премии имени И. Бардина PAH», — уточняет портал.