Официальный курс доллара США вырос до 80,84 руб., евро подорожал до 94,25 руб.

УрБК, Москва, 03.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2025 года. Курс ...02.09.2025 Официальный курс доллара США вырос до 80,42 руб., евро вырос до 94,38 руб.
УрБК, Москва, 02.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 01 сентября 2025 года. Курс ...02.09.2025 Официальный курс доллара США вырос до 80,42 руб., евро вырос до 94,38 руб.
УрБК, Москва, 02.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 01 сентября 2025 года. Курс ...30.07.2025 Официальный курс доллара США вырос до 82,22 руб., евро — до 95 руб.
УрБК, Москва, 30.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июля 2025 года. Курс доллара ...26.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 84,19 руб., евро — до 92,34 руб.
УрБК, Москва, 26.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 марта 2025 года. Курс доллара ...