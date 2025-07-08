УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:41

Вышел новый выпуск журнала «Наше наследие», посвященный культуре Калининградской области

УрБК, Москва, 03.09.2025. Третий в 2025 году выпуск журнала «Наше наследие» посвящен культуре Калининградской области. В номере представлены эксклюзивные интервью с руководителями ведущих музеев, меценатами и экспертами в сфере искусства.

Значительная часть выпуска отведена под материалы, посвященные уникальному культурному ландшафту самого западного региона страны. Среди них — интервью с директором Третьяковской галереи в Калининграде Камилой Байдильдиной, беседа с президентом Музея Мирового океана Светланой Сивковой и встреча с художественным руководителем фестиваля «Кантата», американским дирижером Кристианом Кнаппом.

Помимо этого, номер богат эксклюзивными интервью. Редакция встретилась с директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой, главой Попечительского совета Культурно-исторического фонда «Связь времен» Виктором Вексельбергом и заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергеем Куприяновым.

Тема частного коллекционирования раскрыта через беседы с основателем сети ресторанов «Теремок» Михаилом Гончаровым и меценатом, создателем Русского Центра искусства Рустамом Алиевым. Актуальным трендам посвящена дискуссия о развитии виртуального российского искусства и диджитал-проектов с директором департамента по работе с сообществами VK Марией Воробьевой.

Кроме того, в номере представлены уникальные материалы. В их число входят: фоторепортаж «Музей по понедельникам» из ГМИИ им. А.С. Пушкина, рассказ о технологиях атрибуции антикварных книг по запаху, интервью с ювелиром Ильгизом Фазулзяновым, исследование о советском фотомонтаже и история коллекционирования игрушек эпохи СССР от Юрия Емельянова.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.07.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 8 июля пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 8 июля состоится кураторская ...

28.04.2025 Посвященный Перми второй номер журнала «Наше наследие» вышел из печати

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2025. Второй номер журнала «Наше наследие» вышел из печати 28 апреля 2025 года. Его ...

02.04.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 3 апреля состоится лекция «Литературное наследие Кузьмы Петрова-Водкина»

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 3 апреля состоится лекция «Литературное наследие ...

29.01.2025 В свет вышел первый номер обновленного журнала «Наше наследие»

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Сегодня, 29 января, вышел из печати первый номер обновленного журнала «Наше наследие», ...

24.01.2025 В Екатеринбурге состоится презентация первого номера журнала «Наше наследие»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. 30 января в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (106)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.