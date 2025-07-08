Вышел новый выпуск журнала «Наше наследие», посвященный культуре Калининградской области

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 8 июля состоится кураторская ...28.04.2025 Посвященный Перми второй номер журнала «Наше наследие» вышел из печати
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2025. Второй номер журнала «Наше наследие» вышел из печати 28 апреля 2025 года. Его ...02.04.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 3 апреля состоится лекция «Литературное наследие Кузьмы Петрова-Водкина»
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 3 апреля состоится лекция «Литературное наследие ...29.01.2025 В свет вышел первый номер обновленного журнала «Наше наследие»
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Сегодня, 29 января, вышел из печати первый номер обновленного журнала «Наше наследие», ...24.01.2025 В Екатеринбурге состоится презентация первого номера журнала «Наше наследие»
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. 30 января в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) ...