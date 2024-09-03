УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:32

В Екатеринбурге в середине сентября отключат фонтаны в связи с наступлением холодов

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. В Екатеринбурге с 15 сентября начнут отключать фонтаны из-за холодной погоды. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Специалисты законсервируют фонтаны на зимний сезон в следующих городских пространствах: набережная у театра драмы, памятник Александра Попова, площадь Труда, сквер за театром оперы и балета, Черный Тюльпан, ул. Вайнера, бульвар Архитектора Малахова, дендропарк, а также Исторический сквер.

Отмечается, что фонтаны в дендропарке, сквере им. А.С. Попова и «Каменный Цветок» на холодное время будут оборудованы световыми конструкциями.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.09.2024 В Екатеринбурге во второй половине сентября отключат фонтаны из-за холодной погоды

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. По решению комитета благоустройства администрации Екатеринбурга 15 сентября в городе ...

04.05.2016 В Екатеринбурге запустили все фонтаны

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2016. В Екатеринбурге специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» завершили ...

08.05.2014 В Екатеринбурге открывается сезон фонтанов

В Екатеринбурге открывается сезон фонтанов. С 9 по 11 мая заработают четыре фонтана в центре города: на Октябрьской ...

08.05.2014 В Екатеринбурге открывается сезон фонтанов

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2014. В Екатеринбурге открывается сезон фонтанов. С 9 по 11 мая заработают четыре фонтана в ...

09.08.2013 В сквере за Оперным театром в Екатеринбурге появится амфитеатр

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2013. В Екатеринбурге сквер за Театром оперы и балета, расположенный между проспектом ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (106)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.