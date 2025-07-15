УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 12:32

В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Малышева

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. В Екатеринбурге до 5 октября продлили срок закрытия движения транспорта на участке ул. Малышева, от дома № 145 до дома № 145 «а» лит. «и». Об этом сообщает департамент общественных связей администрации города.

Причина продления — необходимость проведения работ по переустройству и подключению канализации и холодного водоснабжения.

Отметим, что кроме этого в Кировском районе Екатеринбурга из-за работ дорожников и МБУ «Горсвет» перекроют несколько улиц. Так, 10 сентября будет перекрыта ул. Первомайская от здания № 109 до здания № 120, и пер. Автоматики с 6:00 до 20:00. Участок закроют с 06:00 до 20:00 для проведения работ по прокладке сетей освещения.

До 30 сентября для продолжения строительства развязки у «Калины» перекроют движение по ул. Комсомольской, от Библиотечной до здания № 80. Объезд для транспорта будет по улицам Педагогическая и Мира.
