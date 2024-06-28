УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:39

В Красноуфимске перед судом предстанет директор клининговых компаний за хищение средств нацпроекта

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. В Свердловской области в Красноуфимский районный суд поступило дело о присвоении 780 тыс. руб. из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Руководителя клининговых организаций ООО «Вимекс Групп» и ООО «Клининг Вимэкс» обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере) за присвоение государственных средств, выделенных по нацпроекту «Демография».

По версии следствия, обвиняемый в период с апреля 2023 года по январь 2024 года похитил средства субсидии, выделенные региональным департаментом по труду и занятости населения на частичную оплату труда при организации общественных работ лицам, стоящим на учете в ГКУ «Красноуфимский центр занятости». В результате незаконных действий обвиняемого областному бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 780 тыс. рублей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.06.2024 В Тугулыме перед судом предстанет бывший директор МУПа за хищение бюджетных средств

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Тугулыме перед судом предстанет житель Тюмени, являющийся бывшим директором ...

07.03.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении банковских средств на сумму более 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...

06.02.2024 В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-директор магазина сотовой связи за присвоение имущества на сумму свыше 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...

03.03.2021 В Свердловской области перед судом предстанет сотрудница «Почты России» по обвинению в хищении

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Красноуфимский районный суд направлено уголовное дело в отношении сотрудницы почтамта ...

29.07.2014 Перед судом предстанет директор туристической компании Новоуральска, обвиняемый в обмане своих клиентов

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2014. В Новоуральске перед судом предстанет руководитель туристической фирмы ООО «Круиз», ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (73)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.