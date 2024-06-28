В Красноуфимске перед судом предстанет директор клининговых компаний за хищение средств нацпроекта

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. В Свердловской области в Красноуфимский районный суд поступило дело о присвоении 780 тыс. руб. из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Руководителя клининговых организаций ООО «Вимекс Групп» и ООО «Клининг Вимэкс» обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере) за присвоение государственных средств, выделенных по нацпроекту «Демография».



По версии следствия, обвиняемый в период с апреля 2023 года по январь 2024 года похитил средства субсидии, выделенные региональным департаментом по труду и занятости населения на частичную оплату труда при организации общественных работ лицам, стоящим на учете в ГКУ «Красноуфимский центр занятости». В результате незаконных действий обвиняемого областному бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 780 тыс. рублей.