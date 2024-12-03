Магнитогорск вошел в топ-10 по уровню цифрового развития

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 02.09.2025. Магнитогорск впервые вошел в топ-10 по уровню цифровой трансформации городского хозяйства «IQ городов» Минстроя и ЖКХ РФ. В рейтинг по итогам прошлого года также попала Лысьва, где расположен входящий в группу ММК Лысьвенский металлургический завод.Индекс «IQ городов» в рамках ведомственного проекта «Умный город» определяет эффективность внедрения цифровых решений на базе 29 показателей по 14 направлениям развития городского хозяйства — от состояния экологии, здравоохранения, транспорта и городской среды до уровня экономики, образования, туризма, социальной и спортивной инфраструктуры.Всего в рейтинге участвовали более 230 городов, а его итоги, как отмечал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, позволяют выявлять лучшие региональные и муниципальные практики, в том числе для возможной адаптации в других городах. Методика расчета Индекса предполагает деление городов на четыре группы по численности населения. Магнитогорск, последовательно продвигаясь в Индексе в последние несколько лет, по итогам 2024 года занял седьмую строчку в категории «Крупные города». Лысьва (Пермский край) расположилась на восьмом месте в группе «Средние города».В свою очередь, город Белово Кемеровской области — место базирования «ММК-Уголь» — стабильно попадает в число самых комфортных городов страны в рамках другого Индекса Минстроя России, который рассчитывается по 36 показателям. Стабильно входят в список городов с той или иной степенью комфортности и Магнитогорск с Лысьвой. Магнитка в этом Индексе по итогам 2024 года поднялась сразу на 12 позиций, показав положительную динамику своего развития и повышение качества городской среды.Группа ММК как социально-ответственная компания системно развивает города своего присутствия, прежде всего, Магнитогорск. ПАО «ММК» и дочерние общества ежегодно вкладывают средства в строительство и модернизацию социальной, спортивной, образовательной, санаторной, туристической инфраструктуры, в улучшение экологии и культурной среды. Значимые инвестиции идут на благотворительные проекты, поддержку семей, молодежи, ветеранов, людей старшего возраста и с особенностями здоровья. Особый акцент делается на здоровом образе жизни и создании современных городских пространств. Один из ярких примеров — городской курорт «Притяжение» — круглогодичное мультиформатное пространство площадью в 400 га, инициатором и основным инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.