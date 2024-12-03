УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:38

Магнитогорск вошел в топ-10 по уровню цифрового развития

УрБК, Магнитогорск, 02.09.2025. Магнитогорск впервые вошел в топ-10 по уровню цифровой трансформации городского хозяйства «IQ городов» Минстроя и ЖКХ РФ. В рейтинг по итогам прошлого года также попала Лысьва, где расположен входящий в группу ММК Лысьвенский металлургический завод.

Магнитогорск вошел в топ-10 по уровню цифрового развития
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Индекс «IQ городов» в рамках ведомственного проекта «Умный город» определяет эффективность внедрения цифровых решений на базе 29 показателей по 14 направлениям развития городского хозяйства — от состояния экологии, здравоохранения, транспорта и городской среды до уровня экономики, образования, туризма, социальной и спортивной инфраструктуры.

Всего в рейтинге участвовали более 230 городов, а его итоги, как отмечал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, позволяют выявлять лучшие региональные и муниципальные практики, в том числе для возможной адаптации в других городах. Методика расчета Индекса предполагает деление городов на четыре группы по численности населения. Магнитогорск, последовательно продвигаясь в Индексе в последние несколько лет, по итогам 2024 года занял седьмую строчку в категории «Крупные города». Лысьва (Пермский край) расположилась на восьмом месте в группе «Средние города».

В свою очередь, город Белово Кемеровской области — место базирования «ММК-Уголь» — стабильно попадает в число самых комфортных городов страны в рамках другого Индекса Минстроя России, который рассчитывается по 36 показателям. Стабильно входят в список городов с той или иной степенью комфортности и Магнитогорск с Лысьвой. Магнитка в этом Индексе по итогам 2024 года поднялась сразу на 12 позиций, показав положительную динамику своего развития и повышение качества городской среды.

Группа ММК как социально-ответственная компания системно развивает города своего присутствия, прежде всего, Магнитогорск. ПАО «ММК» и дочерние общества ежегодно вкладывают средства в строительство и модернизацию социальной, спортивной, образовательной, санаторной, туристической инфраструктуры, в улучшение экологии и культурной среды. Значимые инвестиции идут на благотворительные проекты, поддержку семей, молодежи, ветеранов, людей старшего возраста и с особенностями здоровья. Особый акцент делается на здоровом образе жизни и создании современных городских пространств. Один из ярких примеров — городской курорт «Притяжение» — круглогодичное мультиформатное пространство площадью в 400 га, инициатором и основным инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.12.2024 Магнитогорск впервые включили в топ-30 городов России с высоким качеством жизни

УрБК, Магнитогорск, 03.12.2024. Магнитогорск впервые вошел в топ-30 рейтинга городов по индексу качества жизни, который ...

04.09.2024 Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов-миллионников по уровню цифровизации

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Екатеринбург вошел в топ-5 среди городов-миллионников по уровню цифровизации. Он набрал ...

24.08.2023 Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»

УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место ...

10.01.2022 Магнитогорск включили в число городов РФ с высоким качеством жизни

УрБК, Магнитогорск, 10.01.2022. Магнитогорск занял четвертое место в рейтинге городов России с высоким качеством жизни. ...

25.03.2019 В правительстве РФ утвердили методику расчета индекса качества городской среды

УрБК, Москва, 25.03.2019. Правительством России утверждена методика определения индекса качества городской среды, ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (73)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.