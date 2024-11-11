УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:34

В России резко выросла доля убыточных организаций

УрБК, Москва, 02.09.2025. По итогам первого полугодия 2025 года доля убыточных организаций в России выросла на 2,3 п.п. к уровню прошлого года, составив 30,4%. Такие данные приводят «Известия».

За указанный период прибыль получили 43 тыс. организаций на сумму 18,4 трлн рублей, тогда как почти 19 тыс. компаний получили убытки свыше 5 трлн руб. При этом в статистике не отражены данные малого и среднего бизнеса, финансовых и государственных структур.

По объему убыточных предприятий зафиксирован максимум с 2020 года. Пять лет назад доля бизнеса, показавшего отрицательные финансовые результаты, составила 35%.

УрБК писал (https://urbc.ru/1068138837-saldirovannyy-finansovyy-rezultat-organizaciy-srednego-urala-za-god-snizilsya-na-8.html), что в январе-июне 2025 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области в действующих ценах составил 279 млрд 042,4 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 7,6%.
