В двух екатеринбургских школах появятся уроки по актерскому мастерству и стендапу

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. В екатеринбургских школах появятся необычные дополнительные уроки. Теперь у учеников появится возможность обучаться моделингу, актерскому мастерству и стендапу, сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».Две школы Екатеринбурга, построенные в рамках государственно-частного партнерства, в новом учебном году продолжат развивать направление дополнительного образования. На площадке школы № 41 на ВИЗе и школы № 314 в Пионерском микрорайоне откроются необычные кружки и секции: театральная студия «Актеры», студия чирлидинга, школа моделинга Maxi Models, где ученики смогут не только освоить основы дефиле и позирования, но и принять участие в фотосъемках для настоящей рекламы. А также федеральная сеть языковых школ, где преподают английский и китайский языки; школа программирования Kiberone, школа воздушной гимнастики, танцев, большого тенниса и даже уроки стендапа!«Помимо открытия новых направлений, мы сохраним уже действующие и востребованные у населения секции: курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, адаптивные занятия для детишек с особыми возможностями здоровья, корректирующие программы для ребят с СДВГ. В школе № 41 дополнительно будет действовать студия дизайна Art Fusion. Широкий перечень дополнительных занятий и кружков в сочетании с общешкольной продленкой позволяет ученикам оставаться в школе после уроков и проводить время с пользой, при этом родителям не нужно возить ребят —самые популярные, хорошо зарекомендовавшие себя операторы спортивных, танцевальных и иных секций работают прямо на площадке школы, используя ее инфраструктуру и оборудование», — сообщила руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Любовь СпелковаЭто стало возможно благодаря государственно-частному партнерству: по условиям концессионного соглашения, заключаемого между региональным министерством образования, банком и строительной компанией, последняя после окончания строительства еще 5 лет осуществляет техническое обслуживание школы и реализует комплекс дополнительных услуг. Для этого в структуре «Атомстройкомплекса» создана специализированная управляющая компания «Формула», которая обеспечивает работоспособность сложных инженерных систем в концессионных школах, содержит школьную инфраструктуру — спортивные и концертные залы, специализированные классы, а также взаимодействует с операторами дополнительного образования, которые их используют.Такой подход позволяет раскрыть потенциал современных школ, оснащенных по последнему слову техники, и сделать их настоящими культурными центрами районов. Большинство занятий доступны не только ученикам, но и другим жителям, в том числе взрослым. Так, в этом году «Атомстройкомплекс» планирует открыть специальные кружки для пенсионеров. Оперативно узнавать о новых студиях можно в школьных соцсетях.