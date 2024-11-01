Молодые блогеры создадут для ММК уникальный медиапродукт

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 01.09.2025. С 30 по 31 августа 20 участников Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» в рамках специально организованного блог-тура посетили Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). По итогу премии молодые блогеры создадут для предприятия уникальный медиапродукт, сообщает пресс-служба ПАО «ММК»Премия «ШУМ» — это проект калининградского образовательного центра «ШУМ», созданного при участии «Росмолодежи» и объединяющего медиа, молодых журналистов, представителей бизнеса и государственных структур. Образовательный центр был создан в 2022 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети».С 2024 года Премия собирает талантливых операторов, журналистов, блогеров, фотографов со всех регионов страны, предоставляя талантливой молодежи возможность проявить себя.В целях популяризации Премии второй год подряд организуются тематические блог-туры. В этом году их участники отправились в Московскую и Челябинскую области и Северную Осетию.В программе тура — посещение промышленных предприятий Челябинской области, первым из которых стал Магнитогорский металлургический комбинат. Участники тура своими глазами увидели, как выпускается чугун на первой и второй доменных печах и как работает самая производительная в России коксовая печь. По итогам блог-тура Премия представит уникальный медиа продукт — документальный фильм, в который войдут кадры, снятые в ПАО «ММК».«На комбинате организована очень комфортная и безопасная среда. Раньше немногие были готовы работать на заводе, а сейчас инженеры, специалисты по компьютерной безопасности и другие с удовольствием отправляются работать на промышленные объекты. Потому что заводы усовершенствовались, производство идет в ногу со временем, и ММК тому подтверждение», — делится руководитель медиа-блока премии «ШУМ» Дарина Артеменко.Тур проходил при поддержке АСИ и программы «Открытая промышленность», а также проектного офиса по развитию промышленного туризма Челябинской области.