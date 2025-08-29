УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:09

Бренд ALEXANDER BOGDANOV планирует дальнейшее развитие в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Участие в Фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге оказалось очень полезным и вдохновляющим для бренда ALEXANDER BOGDANOV. Как рассказала УрБК руководитель направления по привлечению новых клиентов бренда Анастасия Борисенко, формат мероприятия позволил не только презентовать бренд, но и установить контакт с профессионалами из разных сфер.

Бренд ALEXANDER BOGDANOV планирует дальнейшее развитие в Екатеринбурге

«Организаторы тщательно продумали логистику и программу, а спикеры дали ценные инсайты и мотивацию. В целом, фестиваль оставил яркое впечатление как площадки для обмена опытом и идеями», — отметила Анастасия Борисенко.

«Предварительная оценка бизнес-итогов мероприятия — положительная. Мы смогли познакомиться с потенциальными байерами и коллегами, обсудить интересные возможности сотрудничества. В ходе мероприятия были намечены конкретные направления для дальнейшей работы, включая возможные коллаборации и совместные проекты. Ожидаем, что часть из них перерастет в полноценные партнерства уже в ближайшее время», — считает она.

При этом она отметила, что Екатеринбург — динамично развивающийся город с активной креативной средой, что делает его привлекательным для бизнеса. Бренд ALEXANDER BOGDANOV представлен в 2 фирменных магазинах города, но, по словам Анастасии Борисенко, планирует дальнейшее развитие вместе со своими партнерами.

Напомним, что фестиваль прошел в Свердловской области с 18 по 24 августа. Основные события развернулись в Екатеринбурге и восьми городах региона, охватив девять направлений — от моды и дизайна до IT и стартапов.

Организаторами фестиваля выступили правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и СОФПП, являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе.
