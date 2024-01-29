Мошенники рассылают россиянам фишинговые письма от имени родительского комитета

УрБК, Москва, 29.01.2024. Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян о новой схеме мошенничества, сообщает ...26.01.2024 С телефонным мошенничеством столкнулись более 40% россиян в 2023 году
УрБК, Москва, 26.01.2024. Более 40% россиян в 2023 году получили мошеннические звонки от «службы безопасности банка» ...16.10.2023 В Свердловской области мошенники рассылают электронные письма от имени регионального УФНС
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области предупреждает ...18.10.2022 Мошенники рассылают россиянам ложные письма о наличии долгов
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Граждане стали получать на электронную почту письма от мошенников, представляющихся ...21.03.2022 Судебные приставы предупредили южноуральцев о фальшивых письмах от мошенников с просьбой погасить несуществующие задолженности
УрБК, Челябинск, 21.03.2022. Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области предупредило ...