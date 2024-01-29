УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:41

Мошенники рассылают россиянам фишинговые письма от имени родительского комитета

УрБК, Москва, 19.08.2025. Свыше 20% опрошенных родителей уже столкнулись с различными мошенническими схемами, связанными с новым учебным годом, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Наиболее популярной схемой среди злоумышленников стала рассылка писем с фишинговой ссылкой якобы от родительского комитета с предложением приобрести подарок учителю. С ней столкнулись 43% респондентов от общего числа тех, с кем связывались мошенники.

Также россиянам приходили письма от госорганов с информацией об акциях к 1 сентября (28%), поступали дипфейк-звонки от педагогов и директоров школы (13%). Кроме того, родители получали рассылки от несуществующих магазинов (8%) и письма от «образовательных учреждений» с просьбой обновить данные (5%).

Отмечается, что в 2025 году средний ущерб от мошенников сократился в два раза (до 11,4 тыс. руб.) год к году, а доля людей, которые смогли распознать аферистов за 5 минут, выросла до 62% (в 2024 году — 32%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.01.2024 ФНС предупредила россиян о новой схеме мошенничества

УрБК, Москва, 29.01.2024. Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян о новой схеме мошенничества, сообщает ...

26.01.2024 С телефонным мошенничеством столкнулись более 40% россиян в 2023 году

УрБК, Москва, 26.01.2024. Более 40% россиян в 2023 году получили мошеннические звонки от «службы безопасности банка» ...

16.10.2023 В Свердловской области мошенники рассылают электронные письма от имени регионального УФНС

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области предупреждает ...

18.10.2022 Мошенники рассылают россиянам ложные письма о наличии долгов

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Граждане стали получать на электронную почту письма от мошенников, представляющихся ...

21.03.2022 Судебные приставы предупредили южноуральцев о фальшивых письмах от мошенников с просьбой погасить несуществующие задолженности

УрБК, Челябинск, 21.03.2022. Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области предупредило ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.