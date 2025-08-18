Россияне стали в полтора раза чаще оставлять чаевые онлайн

Материалы по теме

Темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов в РФ снизились до 29%

УрБК, Москва, 18.08.2025. Оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания во II квартале 2025 года вырос на 28,8% по ...

Экспорт вина из России за январь-июнь увеличился на 16%

УрБК, Москва, 23.07.2025. Российские компании за январь-июнь 2025 года экспортировали 1,8 тыс. т вина на общую сумму ...

В России отмечается рост доли люксовых товаров на fashion-рынке

УрБК, Москва, 21.05.2025. Россияне стали чаще покупать люксовые товары на fashion-рынке, сообщает «Коммерсантъ» со ...

Более 80% жителей Екатеринбурга оставляют на чай в сфере услуг

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. Более 80% жителей Екатеринбурга оставляют чаевые в сфере услуг. Об этом свидетельствуют ...

За год средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге снизился на 23%

В I полугодии 2017 года средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге составил 7,4 тыс. руб. Как сообщает ...