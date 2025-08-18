УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:04

Россияне стали в полтора раза чаще оставлять чаевые онлайн

УрБК, Москва, 29.08.2025. Россияне в первом полугодии оставили чаевые онлайн 3,5 млн раз. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель вырос на 47%. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Плавно», пишут «Ведомости».

Другие участники рынка подтверждают данный тренд. По данным T-Pay, число оставленных онлайн-чаевых в стране за январь-июнь увеличилось на 14% в годовом выражении. Эксперты аналитического центра «Чек индекс» фиксируют рост на 24% год к году.

Аналитики связывают данный тренд с увеличением номинальных зарплат населения и распространением безналичных платежей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.08.2025 Темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов в РФ снизились до 29%

УрБК, Москва, 18.08.2025. Оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания во II квартале 2025 года вырос на 28,8% по ...

23.07.2025 Экспорт вина из России за январь-июнь увеличился на 16%

УрБК, Москва, 23.07.2025. Российские компании за январь-июнь 2025 года экспортировали 1,8 тыс. т вина на общую сумму ...

21.05.2025 В России отмечается рост доли люксовых товаров на fashion-рынке

УрБК, Москва, 21.05.2025. Россияне стали чаще покупать люксовые товары на fashion-рынке, сообщает «Коммерсантъ» со ...

11.07.2019 Более 80% жителей Екатеринбурга оставляют на чай в сфере услуг

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. Более 80% жителей Екатеринбурга оставляют чаевые в сфере услуг. Об этом свидетельствуют ...

26.07.2017 За год средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге снизился на 23%

В I полугодии 2017 года средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге составил 7,4 тыс. руб. Как сообщает ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.