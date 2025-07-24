Число платежей по биометрии в России за год выросло в 11 раз

Материалы по теме

Число проведенных операций через СБП за год выросло в 1,5 раза

УрБК, Москва, 24.07.2025. Во II квартале 2025 года через Систему быстрых платежей (СБП) было проведено 4,6 млрд ...

Доля операций по QR-кодам и биометрии на рынке платежей достигла 12%

УрБК, Москва, 04.07.2025. Доля безналичных платежей в РФ в розничном обороте с 2024 года выросла с 85,8% до 86,7%. Об ...

Число операций оплаты и переводов без использования банковских карт в РФ выросло на треть

УрБК, Москва, 11.06.2025. В России количество операций оплаты и переводов без использования банковских карт (с помощью ...

Мошенники в III квартале похитили у клиентов банков 9,3 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.12.2024. В III квартале 2024 года злоумышленники похитили у клиентов банков 9,3 млрд руб., что в 1,9 ...

В Свердловской области доля безналичных платежей по банковским картам выросла в I квартале на 3%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Свердловской области количество выпущенных банковских карт в I квартале этого года ...