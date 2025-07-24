УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 11:59

Число платежей по биометрии в России за год выросло в 11 раз

УрБК, Москва, 29.08.2025. Количество платежей по биометрии в России во II квартале 2025 года выросло в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К уровню I квартала показатель увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщается в материалах Центробанка.

За период с апреля по июнь 2025 года биоэквайринг был использован населением около 60 млн раз. Общая сумма покупок, совершенных с его помощью, составила 45 млрд руб., а средний чек — 750 руб.

Для сравнения: оплата по QR-кодам за тот же период была применена 990 млн раз. Сумма операций с использованием этой технологии превысила 1,3 трлн рублей.
