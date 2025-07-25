Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за месяц выросло на 8%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. По итогам июля 2025 года в Свердловской области выдали 106,32 тыс. розничных кредитов (всех типов) на общую сумму 31,65 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатели выросли на 8% и 14% соответственно, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В целом по стране банки в прошлом месяце выдали 3,15 млн кредитов (+10% к уровню июня) на 986,58 млрд руб. (+16%).



За январь-июль 2025 года в России оформили 19,85 млн кредитов на 5,31 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов сократилось на 52%, объем — на 50%.