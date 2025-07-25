УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:45

Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за месяц выросло на 8%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. По итогам июля 2025 года в Свердловской области выдали 106,32 тыс. розничных кредитов (всех типов) на общую сумму 31,65 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатели выросли на 8% и 14% соответственно, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В целом по стране банки в прошлом месяце выдали 3,15 млн кредитов (+10% к уровню июня) на 986,58 млрд руб. (+16%).

За январь-июль 2025 года в России оформили 19,85 млн кредитов на 5,31 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов сократилось на 52%, объем — на 50%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.07.2025 Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за месяц выросло на 2%

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. В Свердловской области в июне выдали 96,27 тыс. розничных кредитов (всех типов) на ...

04.06.2025 Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за месяц сократилось на 5%

По итогам мая 2025 года в Свердловской области выдали 86,06 тыс. розничных кредитов (всех типов) на общую сумму 21,22 ...

04.06.2025 Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за месяц сократилось на 5%

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. По итогам мая 2025 года в Свердловской области выдали 86,06 тыс. розничных кредитов ...

28.05.2025 Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за месяц сократилось на 9%

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2025. По итогам апреля 2025 года в Свердловской области выдали 85,77 тыс. розничных кредитов ...

30.01.2025 Число выданных на Среднем Урале розничных кредитов за 2024 год сократилось на 11%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. По итогам 2024 года в Свердловской области выдали 2,07 млн розничных кредитов (всех ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (617)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.