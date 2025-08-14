УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:39

ВВП России за семь месяцев вырос на 1,1%

УрБК, Москва, 28.08.2025. ВВП России за семь месяцев 2025 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минэкономразвития.

В июле показатель в годовом выражении увеличился на 0,4% после 1% в июне.

Ранее аналитики ЦБ спрогнозировали, что ВВП страны в III квартале 2025 года вырастет на 1,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
