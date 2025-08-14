ВВП России за семь месяцев вырос на 1,1%

Материалы по теме

ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2%

УрБК. Москва, 14.08.2025. ВВП России в первом полугодии 2025 года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом ...

Аналитики ЦБ прогнозируют рост ВВП России в III квартале на 1,6%

УрБК, Москва, 07.08.2025. Аналитики Банка России прогнозируют, что ВВП страны в III квартале 2025 года вырастет на 1,6% ...

Годовой рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9%

УрБК Москва, 05.06.2025. ВВП России в апреле 2025 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...

ВВП России за девять месяцев увеличился на 4%

УрБК, Москва, 31.10.2024. ВВП России за девять месяцев 2024 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом ...

Рост промышленности в России по итогам III квартала составил 1,5% в годовом выражении

УрБК, Москва, 16.10.2014. Промышленное производство в РФ в сентябре в годовом выражении выросло на 2,8% после нулевого ...