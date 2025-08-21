Официальный курс доллара США снизился до 80,53 руб., евро — до 93,37 руб.

УрБК, Москва, 21.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 августа 2025 года. Курс ...20.08.2025 Официальный курс доллара США снизился до 80,35 руб., евро — до 93,56 руб.
УрБК, Москва, 20.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 августа 2025 года. Курс ...08.08.2025 Официальный курс доллара США снизился до 79,38 руб., евро — до 92,66 руб.
УрБК, Москва, 08.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 августа 2025 года. Курс ...01.08.2025 Официальный курс доллара США снизился до 80,31 руб., евро — до 91,87 руб.
УрБК, Москва, 01.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2025 года. Курс ...20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...