Официальный курс доллара США снизился до 79,38 руб., евро — до 92,66 руб.

УрБК, Москва, 05.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 августа 2025 года. Курс ...01.08.2025 Официальный курс доллара США снизился до 80,31 руб., евро — до 91,87 руб.
УрБК, Москва, 01.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2025 года. Курс ...16.07.2025 Официальный курс доллара США снизился до 77,96 руб., евро — до 91,15 руб.
УрБК, Москва, 16.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 июля 2025 года. Курс доллара ...10.06.2025 Официальный курс доллара США снизился до 79,15 руб., евро — до 90,37 руб.
УрБК, Москва, 10.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2025 года. Курс доллара ...20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...