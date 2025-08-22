УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 09:05

В России будут проверять связанные с «Госуслугами» номера телефонов

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. В России будут проверять номера телефонов, привязанные к профилю пользователей на «Госуслугах». Это следует из утвержденного правительством РФ плана мероприятий, пишет ТАСС.

Если номер телефона будет зарегистрирован на другого человека, система автоматически открепит его от аккаунта. Это делается для борьбы с мошенничеством и защиты личных данных граждан. Нововведения должны заработать до конца 2026 года.

Ранее УрБК писал, что МВД выявило новую схему обмана россиян с использованием Telegram-ботов.
