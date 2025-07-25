Цены на сервера и системы хранения данных в России за год выросли на 24-30%

Материалы по теме

Продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости за год выросли на 14%

УрБК, Москва, 25.07.2025. Розничные продажи препаратов для лечения алкогольной зависимости в РФ в первой полугодии 2025 ...

Цены на такси в Свердловской области за год выросли на 13%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Цены на такси в Свердловской области в период с июля 2024 года по июнь 2025 выросли на ...

Оптовые цены на свинину в России за год выросли на 12-30%

УрБК, Москва, 09.07.2025. Оптовые цены на свиную полутушу в РФ за год выросли на 30%, до 215 руб. за 1 кг. Об этом ...

Стоимость квартир в новостройках Екатеринбурга превышает цены на «вторичке» на 16%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в мае 2025 года ...

Годовая инфляция в России ускорилась до 10,07%

УрБК, Москва, 27.02.2025. Годовая инфляция в России с 18 по 24 февраля ускорилась с 10% до 10,07%. Об этом ...