Вчера, 17:43

Цены на сервера и системы хранения данных в России за год выросли на 24-30%

УрБК, Москва, 25.08.2025. Цены на серверное оборудование и системы хранения данных в России за 2024 год увеличились на 24-30% и продолжают расти в 2025-м. Об этом говорится в исследовании компании «СТРИМ консалтинга», проведенного при содействии консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), пишут «Ведомости».

Отмечается, что стоимость вычислительного оборудования в РФ растет в три раза быстрее официального уровня инфляции.

Аналитики объясняют увеличение цен увеличением затрат производителей, колебанием курсов валют, а также усложнением логистических цепочек по ввозу компонентов и микроэлектроники. Еще одна причина — переход на высокопроизводительные устройства с ИИ, из-за чего растет средний чек на покупки.
