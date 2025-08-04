В Екатеринбурге на этой неделе ожидается похолодание

Материалы по теме

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается жаркая погода. Температура поднимется выше ...

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Синоптики прогнозируют в Екатеринбурге жаркую погоду. Об этом сообщает департамент ...

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая и сухая погода

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается теплая и сухая погода, сообщает департамент ...

В Екатеринбурге ожидается дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Екатеринбурге ожидается теплая, но дождливая погода, к выходным осадки прекратятся. ...

В Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщает департамент ...