УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:02

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается похолодание. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные Уральского УГМС.

25 августа днем ожидается плюс 26-28 градусов, 26 августа похолодает до 21-23 градусов, 27 августа — до 19–21 градуса. В понедельник осадков не ожидается, во вторник и среду возможны небольшие дожди.

Во второй половине недели похолодание продолжится. Синоптики ожидают, что среднесуточная температура опустится ниже плюс 15 градусов, что означает наступление климатической осени.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.08.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается жаркая погода. Температура поднимется выше ...

21.07.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. Синоптики прогнозируют в Екатеринбурге жаркую погоду. Об этом сообщает департамент ...

07.07.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается теплая и сухая погода

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге на текущей неделе ожидается теплая и сухая погода, сообщает департамент ...

19.05.2025 В Екатеринбурге ожидается дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Екатеринбурге ожидается теплая, но дождливая погода, к выходным осадки прекратятся. ...

10.02.2025 В Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщает департамент ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (524)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.